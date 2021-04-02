NASA, Mars'ta helikopter uçurma görevini erteledi

NASA, Dünya dışı bir gezegende havalanacak ilk helikopter olan Ingenuity'nin uçuş görevinin ertelendiğini duyurdu.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a iniş gerçekleştirmişti.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan araca, bir de Ingenuity isimli küçük bir helikopter eşlik ediyor.

Perseverance’in Mars’a inişi son derece sert olduğundan Ingenuity, inişin yıkıcı etkilerinden korunmak için koruyucu bir kalkan ile kapatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde o kalkanı açan NASA, helikopterin birkaç gün sonra kalkış pistine gideceğini ve ilk test uçuşunu gerçekleştireceğini duyurmuştu.

UÇUŞ BİRKAÇ GÜN ERTELENDİ

NASA, 8 Nisan'da planlanan ilk uçuş görevinin ertelendiğini ve 11 Nisan'dan önce yapılamayacağını açıkladı. Uçuşa ait veriler ise yaklaşık bir gün sonra NASA mühendislerine ulaşacak.

Eğer her şey yolunda giderse, ilk defa Dünya'dan farklı bir gezegende helikopter uçacak.



