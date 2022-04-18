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    NASA, Mars'taki gün doğumunu yakaladı

    NASA'nın Mars'taki gezgini InSight, kızıl gezegendeki gün doğumunu fotoğraflayarak Dünya'ya gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 09:28
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    NASA, Mars'taki gün doğumunu yakaladı

    NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

    Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, gezegendeki faaliyetlerine devam ediyor.

    Gün doğumunu fotoğrafladı

    InSight için açılan Twitter hesabı, kızıl gezegende güneş doğarken çekilen fotoğrafı yayınladı. Konuyla ilgili aracın ağzından yapılan açıklamada, "Mars'taki gün doğumundan hiç bıkmayacağım.

    Uzaktaki o nokta, her sabah gökyüzünde daha yükseğe tırmanıyor ve bana ayaklarımın altındaki gümbürtüleri dinlemek için daha çok enerji veriyor." denildi.

    nasa uzay

    Araştırmacılar, InSight’ta yer alan sismografların bugüne kadar yüzlerce Mars depremini kaydettiğini ve aracın Mars'taki yer altı faaliyetlerini anlamada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.


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