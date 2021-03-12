NASA'nın Mars'a fırlattığı Perseverance aracı, kızıl gezegenin yüzeyinden yeni ses kaydı gönderdi.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance (Azim) aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat gecesi kızıl gezegendeki Jezero Krateri'ne indi.

Mars'taki jeolojik süreçleri, yaşanabilirliği, Mars'ta daha önce hayat olup olmadığını ve biyolojik izleri araştıracak olan Perseverance, gezegenden detaylı fotoğrafların yanı sıra, kaydettiği sesleri de Dünya'ya gönderiyor.

LAZER DARBELERİNİ KAYDETTİ

Perseverance aracı, Mars üzerinden lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını Dünya'ya gönderdi. NASA, farklı yükseklikle 30 vuruş sesinin yer aldığı ses kaydını paylaştı.

NASA, Mars'tan gönderilen ses kaydını yayınladı

Ritmik vuruş sesleri, aracın SuperCam cihazındaki mikrofon tarafından duyulmasının ardından kayda alındı. Seslerin farklı yoğunlukta olduğu ve aracın etrafındaki kayaların yapısını anlamada ekibe yardımcı olabileceği ifade edildi.

Perseverance uzay aracına ait Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Mars’taki lazer darbelerinin ilk ses kayıtlarını dinliyorsunuz. SuperCam cihazımdaki mikrofon tarafından duyulan bu ritmik vuruş sesleri, ekibimin etrafımdaki kayaların yapısını anlamasına yardımcı olabilecek farklı yoğunluklara sahip.” ifadelerine yer verildi.



2 YIL GÖREV YAPACAK

Kimyasal analizörü, 20 kamerası, örnek toplamak için kaya matkabı, robotik bir "eli" ve bir minik helikopteri olan Perseverance'ın, keşif faaliyeti için Mars'ta 2 yıl kalması planlanıyor.

Son olarak Perseverance kamerasından Mars ve Jezero Krateri görüntüleriyle sizleri baş başa bırakalım: