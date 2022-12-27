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    NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı

    NASA’nın Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracı, Mars'taki kış mevsiminden yeni fotoğraflar gönderdi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 12:54
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    NASA, Mars'tan kış fotoğrafları paylaştı

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars keşif uydusu Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), kızıl gezegenin yüzeyini görüntülemeye devam ediyor.

    Mars Reconnaissance Orbiter uzay aracında yer alan HiRISE kamerası tarafından elde edilen görseller, Mars’ın kış mevsimine ait harika manzaraları içeriyor.

    Mars'ta kış mevsimi

    Dünya yeni yıla girmeden sadece 6 gün önce; 26 Aralık'ta kızıl gezegen, 687 Dünya günü sürecek olan kendi yeni yılına başladı.

    Mars'ta tıpkı Dünya'da olduğu gibi ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış olmak üzere 4 mevsim var. Ancak yazları ılık olan Mars'ta kış oldukça soğuk geçiyor ve sıcaklıklar eksi 123 santigrat dereceye kadar düşüyor.

    MARS

    Mars kışı boyunca, karbondioksit Mars'ın her iki kutbunda da buz olarak birikir ve daha sonra ilkbaharda eriyip süblimleşir.

    Gazın Mars atmosferine geri salınması atmosferik basıncı artırıyor ve kuvvetli rüzgarlara neden oluyor.

    Dünya’daki kar taneleri su moleküllerinin kristalleşmesi prensibine bağlı olarak kristal şeklinde altı kenarlı bir yapıya sahiptir.

    Ancak Mars’daki karlar karbon dioksit temelli olduğunda kuru buz kar taneleri küp şeklinde meydana geliyor.

    mars

    mars

    mars

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