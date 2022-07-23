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    NASA, Mead Gölü'ndeki su azalışını görüntüledi

    Uzay ajansının yayınladığı görüntüler, ABD'nin kritik öneme sahip gölünde yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 11:17
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    NASA, Mead Gölü'ndeki su azalışını görüntüledi

    Küresel ısınma, su seviyelerini olumsuz etkiliyor.

    NASA, zaman zaman farklı su kaynaklarındaki azalmaları uydu üzerinden görüntülüyor.

    Son 22 yılda dramatik değişim

    Uzay ajansı tarafından paylaşılan son görüntü, Amerika'nın en büyük su deposu konumundaki Mead Gölü oldu.

    Yeni yayınlanan uydu fotoğrafları, son 22 yılda göldeki su seviyelerinin dramatik bir şekilde düştüğünü gösteriyor.

    Kuru yarıklara dönüştü

    2000, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan görüntüler, bir zamanlar dolu olan "su kollarının" kurumuş yarıklara dönüştüğünü gözler önüne serdi.

    Amerika'nın batısında yaklaşık 25 milyon kişiye su sağlayan göl, 1937'de doldurulmasından bu yana şu anda en düşük seviyelerinde.

    Mevcut su kapasitesi yüzde 27

    Guardian'ın haberine göre, söz konusu göl, 18 Temmuz itibarıyla kapasitesinin sadece yüzde 27'sinde bulunuyor.

    NASA, Mead Gölü ndeki su azalışını görüntüledi #1

    "İçinde yaşadığımız yeni dünya"

    NASA Dünya Gözlemevi'nden şef editör Michael Carlowicz, çarpıcı görüntüleri, "iklim değişikliğinin sert bir örneği ve son 12 yüzyılda ABD'nin batısında en kötü olabilecek uzun vadeli kuraklık” olarak nitelendiriyor.

    Arizona Eyalet Üniversitesi'nden su hukuku profesörü Rhett Larson, "Bu kuraklık değil, kuraklaşma. Bu; bekleyebileceğimiz, hayatta kalabileceğimiz bir şey değil. Bu, içinde yaşadığımız yeni dünya." ifadelerini kullandı.

    NASA, Mead Gölü ndeki su azalışını görüntüledi #2

    NASA, Mead Gölü ndeki su azalışını görüntüledi #3


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