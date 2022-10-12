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    NASA, robot balonunu test etti

    NASA, Venüs'ü keşfetmek için geliştirdiği robot balonun testlerine başladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 11:44
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:45
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    NASA, robot balonunu test etti

    Geçtiğimiz yıllarda, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen fosfin adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

    Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor.

    Bu açıklamanın ardından NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar, Venüs'le daha fazla ilgilenmeye başladı.

    NASA, Venüs'e balon gönderecek

    NASA, Venüs’e robotik bir balon uçurarak, yaşanılmaz gezegeni keşfetmeyi düşünüyor.

    NASA, bu görev için Avrupa Uzay Ajansı ve Yeni Zelanda uzay uçuş şirketi Rocket Lab ile birlikte çalışıyor.

    NASA, robot balonunu test etti #1

    NASA’nın Jet Propulsion Laboratuvarı (JPL), Nevada’nın Black Rock çölü üzerinde bir robot prototipinin iki test uçuşunu tamamladı.

    Venüs’e bir uzay aracı göndermek; yüksek basıncı, yoğun ısısı ve aşındırıcı gazları nedeniyle oldukça zorlu bir görev. Ancak araştırmacılar, robotik balonla bu sorunları aşma niyetinde.

    NASA, balonun aylar boyunca Venüs’ün üstünde uçabileceğini ve gezegeni inceleyebileceğini söylüyor.

    balon


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