NASA, Ruslar olmadan uzay istasyonunu kontrol etmenin yolunu arıyor

NASA, Uluslararası Uzay İstssyonu'nu Ruslar olmadan yörüngede tutmanın planlarını yapıyor.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

Son zamanlarda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu, uzay istasyonu da tartışmaların hedefi oldu. İstasyonda Rusya ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin astronotları görev yapıyor.

Rusya’nın uzay programlarını yürüten Uzay Etkinlikleri Kuruluşu Roscosmos’un Genel Müdürü Dmitry Rogozin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaptırımlar nedeniyle yörüngeden çıkabileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa ülkelerinin üzerine düşebileceğini söylemişti.

NASA, İSTASYONU YÖRÜNGEDE TUTABİLMEK İÇİN YENİ YOLLAR ARIYOR

İstasyonda ABD tarafı, astronotlara yaşam desteği sağlıyor. Rusya ise istasyonun itilmesinden ve ayakta kalmasından sorumlu.

Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (UUİ) Ruslar olmadan yörüngede tutmanın yollarını arıyor.

ABD'nin insanlı uzay uçuşu programına başkanlık eden Kathy Lueders, havacılık ve savunma firması Northrop Grumman'in bu işi üstlenebileceğini ima etti.

Northrop Grumman'in 21 Şubat'ta UUİ'ye ulaşan son kargo aracı Cygnus, istasyonu Rus yardımı olmadan yörüngede tutabilme kapasitesine sahip ilk araç olmuştu.

Rusya-Ukrayna krizinin uzay ilişkilerini nasıl etkileyeceğini şimdiden kestirmek oldukça güç. Ancak iki ülke arasındaki gerilimin, bu sektöre pek de olumlu yansımayacağını söyleyebiliriz.