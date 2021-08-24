NASA, sağlık sorunları nedeniyle uzay yürüyüşünü erteledi

NASA, ABD'li Astronot Mark Vande Hei'nin sağlık problemleri nedeniyle uzay yürüyüşünü erteleme kararı aldı.

"Spacewalk" adı verilen uzay yürüyüşleri, astronotların çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla uzay araçlarından dışarı çıkması anlamına geliyor.

Şu anda yörüngede hizmet veren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda da sık sık uzay yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlardan birinin sağlık durumunda yaşanan problemler nedeniyle, istasyona yeni güneş panelleri takmak için gerçekleştirilmesi planlanan uzay yürüyüşünü erteledi.

NASA, ABD'li Astronot Mark Vande Hei ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) meslektaşı Akihiko Hoshide'nin istasyon dışına çıkmasına 24 saatten az bir süre kala kararı açıkladı.





ASTRONOT SAĞLIK PROBLEMİ YAŞADI

NASA, ABD'li Astronot Mark Vande Hei'nin küçük çaplı sağlık problemleri yaşadığı ve erteleme kararının bu nedenle alındığını duyurdu.

Geçtiğimiz nisan ayında uzay istasyonuna varan ve 2022'nin bahar aylarına kadar orada kalması beklenen emekli Albay Hei'nin durumunun ciddi olmadığı aktarıldı.

Ertelenen uzay yürüyüşünün, SpaceX'in kargo uçuşu ve Rus astronotların eylül ayındaki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşeceği ifade edildi.

