NASA, SpaceX ile rekabet için Ay iniş aracı geliştirecek

NASA, SpaceX ile rekabet için Ay iniş aracı geliştirecek

NASA, Ay'a insan gönderme programı Artemis-3 misyonunun daha sonraki aşamasında SpaceX ile rekabet sağlamak için Ay'a iniş aracı geliştireceğini duyurdu.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

NASA, YENİ İNİŞ ARACI GELİŞTİRECEK

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), Nisan 2021'de SpaceX'e verilen İnsan İniş Sistemi (HLS) ödeneğinden ayrı, ikinci bir iniş aracı üzerinde çalışılacağı açıklandı.

Ay'a ikinci iniş aracının geliştirilmesi projesinde, SpaceX dışında diğer Amerikalı şirketlerin yer alabileceği belirtildi.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, yaptığı açıklamada, rekabetin daha iyi ve daha güvenilir sonuçlara yol açacağını kaydederek "Herkesin işine yarar. NASA’ya ve Amerikan halkına yarar. Rekabet sözü verdim, işte burada." ifadelerini kullandı.

Artemis-1 misyonu olarak adlandırılan deneme uçuşuyla NASA, Orion uzay aracını Ay'a doğru fırlatacak.

Her şey planlandığı şekilde ilerlerse 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürecek Artemis-3 misyonu 2025'te yapılacak.

Orion uzay aracını uçurması için bir grup astronotu eğiten NASA, Ay'a gidecek ekipte kimler olacağını henüz açıklamadı.