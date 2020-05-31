NASA, SpaceX sayesinde Rusya'ya para ödemekten kurtulacak

SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon kapsülüyle 30 Mayıs akşamı uzay istasyonuna iki astronotunu gönderen NASA, artık Rusya'ya milyon dolarlık ücretler ödemeyecek.

SpaceX ve NASA, 30 Mayıs akşamı 22:22 itibarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na yeni SpaceX Crew Dragon Kapsülü ile iki astronot fırlattı.

Astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'in içinde bulunduğu Crew Dragon, yine SpaceX'in geliştirdiği Falcon 9 roketiyle Florida'daki fırlatma merkezinden gökyüzüne doğru süzüldü.

SpaceX'in yeniden kullanılabilir olarak tasarladığı Falcon 9 roketi ise, Crew Dragon kapsülünü uzay boşluğuna bıraktıktan sonra yeniden Dünya'ya dönerek okyanustaki drone gemisine iniş yaptı.

Bu uzay göreviyle birlikte tarihte ilk kez özel bir şirket (SpaceX), yörüngeye astronot göndermiş oldu.

NASA'NIN 9 YIL SONRAKİ İLK ABD UÇUŞU

SpaceX'in ilk insanlı seferi olan uçuş, aynı zamanda NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana, ABD topraklarından gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay seferi olma özelliği taşıyor.

NASA, 2011'DE KENDİ MEKİK PROGRAMINI SONLANDIRMIŞTI

Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yüksekliğe kurulan Uluslararası Uzay İstasyonu, şu ana kadar birçok bilimsel deneye ev sahipliği yaptı. Ancak bu deneyler tabii ki astronotlar sayesinde gerçekleşti.

NASA, 8 Temmuz 2011 tarihine kadar kendi geliştirdiği Space Shuttle roketleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlarını taşıdı.

Ancak Space Shuttle roketlerinin tasarımlarının hatalı olduğu ve yeterince güvenli olmadığı gerekçesiyle, NASA yoğun eleştirilere maruz kaldı. Çünkü mekiklerde bir kaza durumunda personeli kurtaracak bir tahliye sistemi yoktu

Ayrıca NASA'nın hizmete aldığı 5 uzay mekiğinden ikisi kaza sonucu havaya uçup personeller yaşamını yitirince, şirket yeni mekik üretmeme kararı aldı ve Space Shuttle programını 2011'de sonlandırdı.





NASA, RUSYA 'YA YÖNELMEK ZORUNDA KALDI

O dönemde acil durumlarda personel kurtarma sistemi dahil birçok güvenlik seçeneği, Rusya'nın geliştirdiği Soyuz kapsüllerinde vardı.

2011'de Space Shuttle programını sonlandırmak zorunda kalan NASA, bu tarihten itibaren astronotlarını ve diğer uzay ortaklarını Rusya'nın Soyuz kapsülleriyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşımak zorunda kaldı.

RUSYA'YA KOLTUK BAŞI 80 MİLYON DOLAR

NASA, Soyuz kapsülüyle uzay istasyonuna astronot göndermek için Rusya'ya koltuk başına 80 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. Bu fiyat her ne kadar oldukça yüksek olsa da NASA'nın başka bir seçeneği kalmamıştı.

NASA, başka bir ülkeye olan bağımlılığını sonlandırmak ve insanlı uzay uçuşlarını yeniden ABD topraklarına geri getirmek için son yıllarda SpaceX ve Boeing gibi özel şirketlerle çalıştı.

SPACEX VE BOEING İLE ANLAŞILDI

NASA, Crew Dragon kapsülünü geliştirmesi ve uçurması için SpaceX'e 3.14 milyar dolar ödeme yaptı. Ayrıca Boeing, Starliner kapsülünü geliştirmek için NASA'dan 4.8 milyar dolar aldı.

SPACEX BİR ADIM ÖNE ÇIKTI

SpaceX ve Boeing, yıllar içinde birçok sıkıntı ve teknik aksaklık yaşadı. Ancak Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Crew Dragon kapsülünü daha önce geliştirerek yarışı önde bitirmeyi başardı.

NASA, RUSYA'YA 80 MİLYON DOLAR ÖDEMEKTEN KURTULDU

SpaceX'in geliştirdiği ve dün akşam saatlerinde iki astronotla birlikte uzay istasyonuna fırlatılan Crew Dragon kapsülü sayesinde NASA, artık Soyuz kapsülü için Rusya'ya koltuk başına ödediği 80 milyon dolardan da kurtulmuş oldu.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK

Crew Dragon kapsülü uzay sitasyonundan yeniden Dünya'ya döndüğünde, topladığı veriler incelenecek ve uzay istasyonu ile Dünya arasında düzenli uçuşlar yapabilmek için sertifikalandırılacak.

Crew Dragon'un bir sonraki görevi ise yalnızca birkaç ay sonra olacak. NASA astronotları Victor Glover, Mike Hopkins ve Shannon Walker ile birlikte Japon astronot Soichi Noguchi, Crew Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Böylece NASA, yıllardır kullandığı Rus Soyuz mekiklerine elveda diyecek...