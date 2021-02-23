NASA: Stadyum büyüklüğündeki göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor

NASA, "2020 XU6" isimli stadyum büyüklüğündeki dev bir göktaşının, Dünya'nın yakınından geçeceğini açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), özellikle büyük çaplı gök cisimlerini önceden tespit edip, çeşitli uyarılarda bulunuyor.

NASA, 2020 XU6' olarak isimlendirilen ve stadyum büyüklüğünde olan bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığını duyurdu.

Londra'daki Big Ben saat kulesinden iki kat, ABD'deki Özgürlük Heykeli'nden ise bir buçuk kat büyük olduğu belirtilen göktaşının çapı ise yaklaşık 213 metre.

HERHANGİ BİR TEHLİKESİ YOK

NASA'nın verilerine göre 2020 XU6, saniyede 8.4 kilometre veya saatte 30 bin 240 kilometre hızla ilerliyor ve Dünya'nın 4 milyon kilometre uzağından geçmesi bekleniyor. Bu nedenle göktaşı, Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor.

2020 XU6'in ardından Dünya'nın yakınından iki göktaşı daha geçecek. Bunlardan birinin 6,9 milyon, diğerinin ise 5,9 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği açıklandı.