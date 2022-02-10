NASA, Starlink uydu sayısının artmasından endişeli

NASA, Starlink uydu sayısının artmasından duyduğu endişeyi Federal İletişim Komisyonu'na bildirdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, uzaya binlerce Starlink uydusu gönderdi.

Daha önce geniş bant internet sunmak için yaklaşık 12 bin uydu için izin alan SpaceX, şimdi se 30 bin uydudan oluşan bir uydu kümesi için izin isteyince NASA rahatsız oldu.

NASA, Starlink uydu sayısının artmasından duyduğu endişeyi Federal İletişim Komisyonu'na bildirdi.

NASA, şu anda yörüngede izlenen toplam 25 bin nesne olduğunu ve 600 km'nin altında yaklaşık 6 bin 100 nesne bulunduğunu söylüyor.

SPACEX, UYDU SAYISINI KATLAYACAK

NASA, SpaceX'in 30 bin uydudan oluşan takımyıldızının yörüngede izlenen nesnelerin sayısını iki katına, 600 km'nin altındaki nesne sayısını ise 5 katına çıkaracağını söyledi.

Kurulumu son derece maliyetli olsa da uydu teknolojisi, fiber optik kabloların ve baz istasyonlarının ulaşmadığı kırsal veya hizmet verilmesi zor yerlerde yaşayan insanlar için yüksek hızlı internet sağlayabilir.

Teknoloji, kasırgalar veya diğer doğal afetler iletişimi bozduğunda da kritik bir dayanak noktası olabilir. Ancak son zamanlarda uydu sayısındaki artış, bilim insanlarını endişelendiriyor.