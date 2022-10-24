Petrol
90.09
-1.37%
Euro
18.2929
-0.21%
Dolar
18.6051
0.13%
Altın
986.5
-0.40%
Borsa
3970
0.91%
Bitcoin
364.700
0.65%
BTXN Coin
10.21
1.89%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 14 C

    NASA, UFO'lar için ekip kurdu

    NASA, UFO'lar için düğmeye bastı ve yeni bir ekip kurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    NASA, UFO'lar için ekip kurdu

    Antik çağlardan beri insanlar, uzayda yaşam olasılığından bahsediyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir şey keşfedilmemiş olsa da dünya çapında şu ana kadar birçok UFO vakası yaşandı.

    Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.

    NASA, UFO ekibi kurdu

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya etrafında daha önce görüntülenen ve tanımlanamayan cisimler için ekip kurduğunu açıkladı.

    Tanımlanamayan hava olayı (UAP), yani uçan cisimler (UFO) için bilimsel araştırma ve incelemeler yapılacak.

    UFO

    Akademi, bilim ve veri analitiği liderlerinden seçilen 16 UAP Bağımsız Çalışma üyesi; özel devlet kurumları, ticari kuruluşlar ve diğer kaynaklardan gelen sınıflandırılmamış verilere bakacak ve detaylı raporları 2023 ortasına kadar kamuoyuna sunacak.

    Yaklaşık 100 bin dolar maliyetindeki projede, UFO'larla ilgili bilinmeyen gerçeklerin çözülmesi bekleniyor.

    NASA'nın UFO ekibi

    NASA'nın oluşturduğu UFO ekibinde şu isimler yer alıyor:

    • David Spergel
    • Anamaria Berea
    • Federica Bianco
    • Paula Bontempi
    • Reggie Brothers
    • Jen Buss
    • Nadia Drake
    • Mike Gold
    • David Grinspoon
    • Scott Kelly
    • Matt Mountain
    • Warren Randolph
    • Walter Scott
    • Joshua Semeter
    • Karlin Toner
    • Shelley Wright

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
    Gündem

    Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü

    İstanbul'da trafik yüzde 63'e ulaştı
    Gündem

    İstanbul'da trafik yüzde 63'e ulaştı

    Görüş Bildir