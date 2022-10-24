NASA, UFO'lar için ekip kurdu

NASA, UFO'lar için düğmeye bastı ve yeni bir ekip kurduğunu açıkladı.

Antik çağlardan beri insanlar, uzayda yaşam olasılığından bahsediyor. Bu konu hakkında henüz kesin bir şey keşfedilmemiş olsa da dünya çapında şu ana kadar birçok UFO vakası yaşandı.

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündeminde.

NASA, UFO ekibi kurdu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), dünya etrafında daha önce görüntülenen ve tanımlanamayan cisimler için ekip kurduğunu açıkladı.

Tanımlanamayan hava olayı (UAP), yani uçan cisimler (UFO) için bilimsel araştırma ve incelemeler yapılacak.

Akademi, bilim ve veri analitiği liderlerinden seçilen 16 UAP Bağımsız Çalışma üyesi; özel devlet kurumları, ticari kuruluşlar ve diğer kaynaklardan gelen sınıflandırılmamış verilere bakacak ve detaylı raporları 2023 ortasına kadar kamuoyuna sunacak.

Yaklaşık 100 bin dolar maliyetindeki projede, UFO'larla ilgili bilinmeyen gerçeklerin çözülmesi bekleniyor.

NASA'nın UFO ekibi

NASA'nın oluşturduğu UFO ekibinde şu isimler yer alıyor: