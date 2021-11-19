NASA: Uluslararası Uzay İstasyonu hala tehlike altında

Rusya tarafından yapılan bir füze denemesi sonucunda oluşan uzay enkazları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu tehlikeye atmıştı. NASA, tehlikenin hala geçmediğini açıkladı.

Bilim insanları ve astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu sayesinde yıllardır uzayda çeşitli deneyler ve araştırmalar gerçekleştiriyor.

1998 yılında yapımına başlanan istasyon, astronot Bill Shepherd ve Rus kozmonotlar Sergei Krikalev ile Yuri Gidzenko'nun 2 Kasım 2000'de fırlatılmasıyla resmen göreve başlamıştı.

Ancak son zamanlarda uzay istasyonu, çeşitli tehlikelerle uğraşmak zorunda. Bu tehlikelerin en önemlileri ise uzayda başıboş bir şekilde dolaşan uyduların enkaz parçaları.

RUSYA'NIN ROKET DENEMESİ, ENKAZI ARTIRDI

Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından yapılan bir füze denemesi sonucunda binlerce uzay enkazı, Dünya’nın yörüngesine yayılmıştı.

Eski bir uydudan kalan bu enkazlardan biri, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) yörüngesine girmiş ve istasyonla birlikte içeride bulunan astronotlar tehlike yaşamıştı.

Yaşanan bu olaydan sonra açıklama yapan ABD, istasyondaki astronotları ve birçok ülkenin uzay varlıklarını tehlikeye attığı için Rusya'yı eleştirmişti.

Rusya Uzay Ajansı ise durumun o kadar büyütülmemesi gerektiğini ve istasyonun güvende olduğunu söylemişti.

NASA: TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nden (NASA) yeni bir açıklama geldi. NASA’ya göre uzay enkazları sebebiyle oluşan tehlike hala geçmiş değil.

Yetkililere göre füze denemesi sebebiyle oluşan 1.500’den fazla enkaz hâlâ istasyonu tehdit ediyor.

Açıklamalara göre, bunun dışında yüz binlerce görülemeyen parça da yörüngede dolaşıyor. Bu yüzden de NASA, astronotların görevlerine devam etmesi için daha fazla gözlem yapılmasını gerektiğini söylüyor.

UZAY YÜRÜYÜŞÜ ERTELENEBİLİR

İstasyonda bulunan bir anten sorunu için astronotların 30 Kasım’da uzay yürüyüşü yapması planlanıyordu. Ancak enkazlar yüzünden oluşan riskler nedeniyle, görevin ertelenme ihtimali var.