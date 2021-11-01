NASA uzay aracı Lucy, bazı sorunlarla karşı karşıya

NASA, Jüpiter’in çevresinde yer alan asteroidleri incelemek için 16 Ekim'de fırlattığı Lucy aracında bazı sorunlar olduğunu açıkladı.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

NASA, Jüpiter’in çevresinde yer alan asteroidleri incelemek için 16 Ekim Cumartesi günü yeni bir uzay aracı fırlatmıştı.

12 YIL GÖREV YAPACAK

12 yıl boyunca gezegenin yörüngesinde çeşitli görevlere imza atacak Lucy isimli uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas V roketi ile başarılı bir şekilde yola çıkmıştı.

GÜNEŞ PANELLERİNDE SORUN VAR

NASA, Lucy'nin güneş panellerinden oluşan kanadında sorun yaşandığını duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Lucy'nin iki dev güneş panelinden birinin tam olarak açılmadığı, bir kordona dolanan panelin tamir edilip edilemeyeceğinin tartışıldığı bilgisine yer verildi.

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan uçuşta yaşanan sorunun uzay aracının 12 yıl sürecek yolculuğunun başladığı gün, havalanmasından kısa bir süre sonra ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Lucy'nin 7 metre çapındaki dairesel güneş panelinden birinin yalnızca yüzde 75 ila 95 arasında açılabildiği, kanadın yeniden açma girişiminin kasım ortasından önce gerçekleşemeyeceği aktarıldı.

Kanattaki sorunun yaklaşık 6 milyon kilometre uzaklıktaki Lucy'nin devam eden yolculuğunu etkilemediği vurgulanan açıklamada, bu nedenle bir sonraki adımı bulmak için acele edilmediği kaydedildi.