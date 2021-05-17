NASA, uzaydaki enerjiyi araştıracak roketini fırlattı

NASA, Black Brant 12 roketini uzaya gönderdi. Roket, uzayda enerjinin nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi toplayacak.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), uzayda enerjinin nasıl hareket ettiği hakkında daha fazla bilgi edinebilmek için Black Brant 12 başarıyla uzaya gönderdi.



Fırlatma, kötü hava koşulları nedeniyle yaşanan gecikmenin ardından ABD'nin Virginia eyaletinden gerçekleştirildi.

NASA, roketin fırlatıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra, 350-400 kilometre irtifada baryum buharı saldığını, bu nedenle iki bulut oluştuğunu açıkladı.

Uzay ajansı, bu bulutların bilim insanlarının üst atmosferdeki ve iyonosferdeki atmosferik rüzgarları incelemelerine yardımcı olacağını belirtti.

UZAYDAKİ ENERJİNİN DAĞILIMI İNCELENECEK

Söz konusu görev, uzayda enerji taşınmasını incelemek için NASA deneylerinin bir parçası.

Bu deney ile birlikte bilim insanları, plazmada bulunan momentum ve enerjinin, yüklü parçacıklar ve parıltı içeren gazların, manyetik alanın mevcut olduğu bölgelerde nasıl dağıldığını ve aktarıldığını öğrenmeyi umuyor.

Bunu yapmak için NASA roketi, atmosfere baryum buharı salarak kendi plazmasını üretti.

Bilim insanları, baryum bulutlarının nasıl etkileşime girdiğini ve Dünya'nın manyetik alanıyla nasıl hizalandıklarını inceleyecek.