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    NASA ve Çin'in Ay'da aynı bölgeye inme ihtimali gerginlik yaratabilir

    NASA ve Çin Ay'da aynı bölgeyi iniş alanı olarak seçme ihtimali var. Bu nedenle gelecekte Ay'da işler karışabilir.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 09:50
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    NASA ve Çin'in Ay'da aynı bölgeye inme ihtimali gerginlik yaratabilir

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

    Hedef olarak güney kutbunun seçilmesinin sebebi ise yakın zamanda Ay'ın güney kutbunda donmuş halde su keşfedilmiş olması.

    Çin'de aynı noktaya inebilir

    NASA ve Çin Ay'da aynı bölgeyi iniş alanı olarak seçme ihtimali var. Bu nedenle gelecekte Ay'da işler karışabilir.

    Ay'daki su, roket yakıtı üretimi için kullanılabileceğinden ve Ay'ın Mars gibi daha uzak hedeflere açılan bir kapı olma potansiyelini artıracağından, buradaki kaynaklar gelecekteki uzay araştırmaları için çok önemli olabilir.

    UZAY

    Çin'de yayınlanan bir makalede, Chang'e-4 ay görevi komutanı Zhang He liderliğindeki bir grup araştırmacı, güney kutbu yakınında 10 potansiyel iniş noktası belirledi.

    Her iki ülke de 2030'larda Ay'ın güney kutbunda kendi ay üslerini inşa etmeyi hedefliyor ve aralarında herhangi bir potansiyel işbirliği belirtisi bulunmuyor.

    Ay görevlerinin başlama tarihi yaklaştıkça her iki ülke de potansiyel iniş noktaları listesini daraltmak için çalışıyor, ancak güney kutbunda aynı bölgeye karar verirlerse, gelecekte ABD ve Çin arasında gerginlik artabilir.


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