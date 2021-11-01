NASA ve ESA, ölmekte olan yıldızı görüntüledi

NASA ve ESA, ölmekte olan yıldızı görüntüledi

NASA ve ESA, Cadılar Bayramı'nı ölüm döşeğindeki yıldızın görüntüsüyle kutladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Cadılar Bayramı'nı ölmekte olan bir yıldızın çarpıcı görüntüsünü paylaşarak kutladı.

Hubble Uzay Teleskobu'ndaki kameralarla 2011 ve 2016'da yapılan gözlemlerden oluşturan fotoğraf, 28 Ekim'de paylaşıldı.

Aşağıdaki fotoğraf, Aslan takımyıldızında bulunan ve "kırmızı dev" aşamasında olan 400 ışık yılı uzaklıktaki CW Leonis adlı yıldızı gösteriyor.

Bu evrede yıldızlar, evrimlerinin geç aşamasına gelmiş oluyor ve uzaya bol miktarda gaz ve toz püskürtüyor. CW Leonis'te bu süreç, yıldızın çevresinin siyah karbonla dolmasına yol açtı.

Ayrıca yüzeyi nispeten düşük sıcaklığa sahip (bin 260 santigrat derece) yıldız, bu sebepten ötürü turuncu bir renge bürünüyor.

GELECEKLE İLGİLİ BİLGİ SAĞLAYABİLİR

NASA, bu tür yıldızları incelemenin, Güneş milyarlarca yıl sonra ömrünün sonlarına yaklaştığında nelerin olabileceğine dair tahminler yürütmeye yaradığını kaydetti.