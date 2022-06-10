NASA, Venüs’ün atmosferine araç gönderecek

Güneş sisteminin ikinci gezegeni Venüs'ün atmosferini keşfetmek isteyen NASA, önümüzdeki yıllarda bir görev başlatacak.

Geçtiğimiz yıllarda, yeni buluşlarını açıklayan bilim insanları, Venüs gezegeninin asidik bulutlarında bakteriler tarafından üretilen “fosfin” adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun potansiyel yaşam belirtisini işaret ettiğini duyurmuştu.

Cardiff Üniversitesi, MIT ve Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları, Venüs'ün bulutlarında amonyak bulunduğunu ve bu nedenle uzaylı organizmaların burada olabileceğini tahmin ediyor.

Bu açıklamanın ardından NASA ve Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlar, Venüs'le daha fazla ilgilenmeye başladı.

NASA, Venüs'ün atmosferine gidecek

NASA'nın önümüzdeki 10 yıl içinde Venüs'ü keşfetmek için planlarını netleştirdi. Uzay ajansı, 2031 yılında gezegenin atmosferine ulaşmayı hedefliyor. Söz konusu aracın 2029 Haziran’ında fırlatılması planlanıyor.

NASA’nın DAVINCI ismini verdiği aracı, Venüs üzerinde yerini almak için iki yıllık bir yolculuk yapacak. Ardından, gezegenin atmosferine inecek ve Venüs’ü keşfedecek.

Öte yandan, Venüs gibi sıcak ve zorlu bir ortamda bu araçların kullanılabilmesi için bazı yeniliklere ihtiyaç var. NASA, işte bu fikirleri hayata geçirmek için bağımsız araştırma ekiplerine destek verdiği projeler oluşturuyor.

Bilim insanlarına göre, Venüs'ün bulutlarında yaşam varsa, gezegenimizde ve hatta Mars gibi komşu gezegenlerde gördüğümüzden farklı bir kimyasal bileşime sahip mikroplar olması da muhtemel.

Gezegenimizde amonyak, suda yaşayan organizmalardan kalan yaygın bir atık. Venüs'ün üst atmosferindeki amonyak varlığı ise, 1970'lerden beri gök bilimcilerin kafasını karıştırıyor.