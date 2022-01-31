NASA, volkanik patlamaları drone ile önceden tespit edecek

NASA, volkanik patlamaları drone ile önceden tespit edecek

Black Swift iş birliği ile yeni insansız hava araçları geliştiren NASA, yanardağ patlamalarını önceden tespit edip hayat kurtarmak istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda, Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ patlamış ve can kayıpları yaşanmıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için tsunami uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu.

NASA'DAN DRONE'LU ÖNLEM

NASA, bu gibi patlamaların sebep olabileceği hasarların önüne geçebilmek ve can kayıplarını önlemek için drone teknolojilerinden faydalanacak.

Çalışmalarında, zorlu ortamlara dayanabilecek drone'lar kullanan nasa, bu kapsamda insansız hava araçları üreten Black Swift Technologies ile ortak oldu.

Yanardağlar etrafında gözlem yapacak olan insansız hava araçları, salınan gazları algılayarak patlamaları önceden tahmin edebilecek.

Yapılan ilk hava araçları, Kosta Rika’da içerisinde birçok bakteri bulunduran bir yanardağı izlemesi için test edildi. Yakın bir zamanda ise, Alaska’daki Aleutian Adaları’ndaki Makushin Volkanı’nda çeşitli uçuş testleri gerçekleştirildi.

Özel olarak geliştirilen drone'lar, otomatik olarak yanardağın zirvesine kadar çıkabiliyor ve çeşitli bilgiler toplayabiliyor.

NASA ve Black Swift iş birliği ile çalışan bilim insanları, bu teknolojinin volkanların hareketlerini rutin olarak izleyebilecek ve ileride olası tehlikelere karşı önceden uyarı verebileceğini söylüyor.