NASA: Yaklaşan göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimali çok az

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), kasım ayında yakınımızdan geçecek bir göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimalinin oldukça az olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini duyuran NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını açıklamıştı.

Şimdi ise 2018VP1 adı verilen göktaşı yine Dünya'nın yakınından geçecek. NASA'nın Yeryüzüne Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'ne göre göktaşının 2 Kasım'da Dünya'ya yaklaşması bekleniyor.

Bu tarihin ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önceye denk gelmesi, bazı komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden olmuştu.





NASA: ÇARPMA İHTİMALİ ÇOK AZ

NASA yaptığı açıklamada, astreoidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğunu açıkladı.

İlk olarak 2018 yılında Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi. Bu nedenle NASA, Dünya'ya yaklaşan bu göktaşını "potansiyel tehlikeli" sınıfına almadı.