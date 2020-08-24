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- NASA: Yaklaşan göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimali çok az
NASA: Yaklaşan göktaşının Dünya'ya çarpma ihtimali çok az
- AA
- 24.08.2020 - 09:59
Geçtiğimiz günlerde, 2020 QG diye bilinen bir göktaşının Dünya'dan daha önce görülmemiş bir yakınlıktan geçtiğini duyuran NASA, söz konusu göktaşının Hint Okyanusu'nun güneyinden sadece 2 bin 945 kilometre yüksekten geçerek uzaklaştığını açıklamıştı.
Şimdi ise 2018VP1 adı verilen göktaşı yine Dünya'nın yakınından geçecek. NASA'nın Yeryüzüne Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi'ne göre göktaşının 2 Kasım'da Dünya'ya yaklaşması bekleniyor.
Bu tarihin ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önceye denk gelmesi, bazı komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden olmuştu.
NASA: ÇARPMA İHTİMALİ ÇOK AZ
NASA yaptığı açıklamada, astreoidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğunu açıkladı.
İlk olarak 2018 yılında Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi. Bu nedenle NASA, Dünya'ya yaklaşan bu göktaşını "potansiyel tehlikeli" sınıfına almadı.