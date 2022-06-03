NASA, yeni Ay giysileri için çalışmalara başladı

NASA, gelecek 10 yıl için astronotların uzay ve Ay yürüyüşlerinde giyecekleri yeni giysiler için iki şirketle anlaşma imzaladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA'nın Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Uzay giysileri için çalışmalar başladı

NASA’nın Artemis I görevi için Ay’a giden astronotlara eşlik edecek yeni giysileri, Axiom Space ve Collins Aerospace isimli iki şirket tarafından karşılanacak.

İki şirket, Ay’ın keşfine ek olarak, Uluslararsı Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) uzay yürüyüşleri için kullanılacak yeni nesil giysiler de geliştirecek.

Şu anda astronotlar, yaklaşık 45 yıl önce tasarlanmış uzay teçhizatına güveniyor. NASA; yeni giysilerin, uzay istasyonunda veya simüle edilmiş bir ortamda test edildikten sonra 2025’te hazır olmasını bekliyor.

Artemis programında iki uzay giysisi kullanılacak: xEMU (Exploration and Extravehicular Mobility Unit) ve OCSS (Orion Crew Survival System).

xEMU, Ay yüzeyine inmek için giyilecek ve 8 saaye kadar dayanabilecek. Zaman kaybı yaşanmaması için hareketli eklemler ve rulmanlar içerecek.

Bunların dışında klasik uzay giysilerinde bulunan kask, sırt çantası gibi kısımları mevcut. OCSS ise fırlatma sırasında ve geri dönerken basınçtan korunmak için giyilecek.