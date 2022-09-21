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    NASA zamanı 4.5 milyar yıl geriye aldı: Ay kutupları incelendi

    NASA'da görevli bilim insanları, asteroid çarpışmalarının Ay kutuplarının 300 km yer değiştirmesine neden olduğunu tespit etti.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 17:41
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    NASA zamanı 4.5 milyar yıl geriye aldı: Ay kutupları incelendi

    Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevini gerçekleştirmek için çalışıyor.

    Öte yandan Çin ve Rusya gibi ülkeler de kendi Ay görevlerini gerçekleştirmek için yoğun mesai harcıyor.

    Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) bilim insanları, asteroid çarpışmalarının Ay kutuplarının 300 km yer değiştirmesine neden olduğunu ortaya koydu.

    4.5 milyar yıl öncesi incelendi

    NTV'de yer alan habere göre, simülasyon kullanarak zamanı 4,5 milyar yıl geri alan araştırmacılar, Ay kutuplarındaki donmuş su hakkında yeni bilgilere ulaştıklarını açıkladı.

    Bununla birlikte, hem ABD hem de Çin bu bölgeleri potansiyel iniş alanları olarak seçtiği için gelecekte kutupların oldukça tartışmalı hale geleceği düşünülüyor.

    NASA zamanı 4.5 milyar yıl geriye aldı: Ay kutupları incelendi #1

    Sonuçlar,  asteroid etkilerinin kutupların konumlarının enlemde 10 derece kaymasıyla veya yaklaşık 300 km hareket etmesiyle sonuçlandığını ortaya koydu.

    Araştırmacılar yeni bulguların, keşfedilen donmuş su nedeniyle daha değerli bölgeler olarak kabul edilen kutuplar hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını söyledi.


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