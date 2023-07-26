NASA'da elektrik kesildi! Uzay istasyonuyla bağlantı koptu ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) yaşanan elektrik kesintisi, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile iletişimde kısa süreli kesintiye yol açtı.

AA & Ensonhaber

Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), insanlık için uzaydaki en önemli keşif ve işbirliği platformlarından biri olarak 20 yılı aşkın bir süredir görevini sürdürmeye devam ediyor.

Dünya genelinden uzay ajanslarının ve bilim insanlarının katılımıyla, UUİ, uzaydaki sınırları zorlayan ve insanlık için değerli bilimsel çalışmalara ev sahipliği yaparak büyük bir başarı öyküsüne dönüştü.

Elektrik kesilince bağlantı koptu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) yaşanan elektrik kesintisi, Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) ile olan bağlantının kopmasına neden oldu.

Texas'ın Houston kentindeki uzay merkezi Johnson Space Center'daki geliştirme çalışmaları esnasında meydana gelen elektrik kesintisinin ardından yedek sistemler devreye girdi.

Görev kontrol merkezi, UUİ'deki 7 astronotla kısa süreli iletişim sıkıntısı yaşadı.

UUİ program müdürü Joel Montalbano, yedek sistemlerin 90 dakika içinde tam kontrolü sağladığını belirterek astronotlar için herhangi bir tehlike oluşmadığını ve kesintinin 20'inci dakikasında astronotların durumdan haberdar edildiğini bildirdi.

NASA ilki yaşadı

Montalbano, kesintiden dolayı NASA'nın ilk kez yedek sistemlerini kullanmak zorunda kaldığını belirterek, günün sonunda elektrik kesintisine yol açan sorunun çözülmesini umduklarını ifade etti.