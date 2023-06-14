NASA'dan Ay'da yaşam açıklaması NASA'dan bir bilim insanı, Ay'ın güney kutbundaki karanlık kraterlerde mikrobiyal yaşamın olabileceğini açıkladı.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

Kurumun Artemis projesi kapsamında ilk yapmak istediği şey Ay'ın Güney Kutbu'na inmek olacak.

NASA'dan Ay'da yaşam açıklaması

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden gezegen bilimci Prabal Saxena, Ay'ın güney kutbundaki karanlık kraterlerde mikrobiyal yaşamın olabileceğini açıkladı.

Saxena, nispeten korunan alanlarda bu tür yaşam için "potansiyel olarak yaşanabilir nişlerin" olabileceğini belirtti.

Şimdiye kadar hiçbir insan Ay'ın güney kutbuna ayak basmadı. Ancak oradaki bazı kraterlerin buz içerdiği biliniyor.

Güneş'in zararlı radyasyonu bu bölgelere hiç ulaşamıyor ve buraların mikroplar için "güvenli birer sığınak" olabileceği belirtiliyor.