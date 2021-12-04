NASA'dan Blue Origin'e ticari uzay istasyonu desteği

ABD'nin uzay ajansı, alçak Dünya yörüngesinde kurulması planlanan istasyona finansman desteği vereceğini duyurdu.

Yeniden Ay'a dönüş programı olan Artemis kapsamında yapılacak çalışmalarda tercihini Elon Musk'ın sahibi SpaceX'ten yana kullanan NASA, farklı bir çalışmada Blue Origin'e destek vermeyi kararlaştırdı.

Amerikalı milyarder Jeff Bezos'un kurucusu olduğu Blue Origin, alçak Dünya yörüngesinde Orbital Reef adında ticari uzay istasyonu inşa etmeyi planlıyor.

NASA'DAN FİNANSMAN DESTEĞİ

Ekimde açıklanan planın ardından NASA, yaptığı duyuruda, istasyonun tasarımını daha da geliştirmek için Uzay Yasası Anlaşması yoluyla fon sağlayacağını açıkladı. Bu kapsamda Bezos'un şirketine 130 milyon dolar aktarılacak.

BLUE ORIGIN: MEMNUNUZ

Blue Origin'den üst düzey yetkili Brent Sherwood, "NASA'nın, Dünya yörüngesini çeşitli müşteriler ve endüstriler için daha erişilebilir hale getirmek için devrim niteliğinde bir yaklaşım olan Orbital Reef'in gelişimini desteklemesinden memnunuz." dedi.

UZAY İŞ PARKI

Blue Origin tarafından kurulacak istasyon, yörüngede "karma kullanımlı uzay iş parkı" olarak hizmet verecek. Aynı zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu ortaklarının ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Blue Origin, istasyonun mimarisine ve altyapısına odaklanan bu projede Sierra Space ile ortaklık yapıyor. Boeing de operasyon-bakım-bilim modülünü tasarlayarak yardım ediyor.

ORBITAL REEF EKİBİNİN HEDEFİ

Genesis Engineering Solutions şirketi de projeye dahil. Şirket, turistlerin ve çalışanların içine girebilecekleri tek kişilik bir uzay aracı üzerinde çalışıyor.

Orbital Reef ekibi, yörüngedeki ilk modüllere on yılın sonuna kadar sahip olmayı amaçlıyor.