NASA'dan Tuz Gölü paylaşımı: Yok olma tehlikesi var

NASA, paylaştığı bir gönderiyle Tuz Gölü'nün korkutucu durumunu gözler önüne serdi. Paylaşımda, göldeki su miktarının ciddi derecede azaldığı görülüyor.

İklim değişikliğinin neden olduğu kuraklıklar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korkutucu boyutlara ulaşabiliyor.

Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Tuz Gölü de kuraklıktan nasibini aldı.

NASA, Twitter üzerinden paylaştığı gönderide gölün endişe verici durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

NASA'DAN TUZ GÖLÜ PAYLAŞIMI

NASA, Tuz Gölü'nün yıllara göre nasıl değiştiğini "Bir zamanlar Türkiye’nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, artık zar zor küçük bir su birikintisi kadar yer kaplıyor.” ifadeleriyle duyurdu.

Yayınlanan görüntülerde, Tuz Gölü’nün su miktarında korkunç derecede fazla bir azalma olduğu ve günümüzde neredeyse hiç su kalmadığı açık bir şekilde görülüyor.

Akdeniz Üniversitesi’nden Fulya Aydın-Kandemir, gölün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve flamingo gibi kuşların tehlikede olduğunu şu sözlerle ifade ediyor:

"Tuz Gölü maalesef kuruma tehlikesi ile karşı karşıya ve durum gittikçe kötüleşiyor. Yaşanan olağanüstü kuraklık 2000’den sonra daha da kötü hale geldi.

İnsanlar yaşanan kuraklıklar sebebiyle azalan yüzey sularından yeraltı kaynaklara yöneldi.

"NEREDEYSE HİÇ SU KALMADI"

2008 ve 2016 yıllarında gölün tamamen kuruduğu ortaya çıktı. 2019 yılından bu yana da bu durum iyice kötüleşti. Temmuz 2021’de gölde neredeyse hiç su kalmadı. Bu da göle gelen yavru flamingoların toplu ölümüne sebep oldu. Gölün gelecekte nasıl bir hâl alacağı oldukça belirsiz."

NASA'nın Tuz Gölü ile ilgili detaylı yazısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.