NASA'nın 26 bin dolar ödüllü yarışması başladı

NASA'nın her yıl düzenlediği kısa film yarışmasının 8. ayağı için başvurular açıldı.

İster deneyimli bir film yapımcısı olun ister yeni başlayan. NASA, herkesi bu yılki CineSpace kısa film yarışmasına davet ediyor.

Pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Twitter hesabındaki bir gönderide vurgulanan ve her yıl düzenlenen yarışma, dünyanın dört bir yanındaki meraklıları, NASA'nın kendi arşivlerinden görüntüler içeren kısa bir film yapmaya teşvik ediyor.

Başvurular temmuza kadar açık

NASA ve Houston Sinema Sanatları Derneği tarafından düzenlenen ve toplamda 26 bin dolar ödül dağıtılacak yarışmaya başvurular, 15 Temmuz 2022'ye kadar açık olacak.

Yarışmaya katılabilmeniz için bazı şartları karşılamanız gerekiyor. Örneğin, en fazla beş farklı film gönderebilirsiniz. Çalışma süresi 10 dakikayı geçmemeli ve filmin en az yüzde 10'unda NASA arşiv görüntüleri kullanılmalı.

CineSpace kısa film yarışmasının geçtiğimiz yılki kazananı, aralarında bir Türk'ün de olduğu Belçika merkezli bir ekipti.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan ‘Waking Dream (Hayal)’ isimli kısa video; ABD'deki film festivallerinin yanı sıra okullarda, müzelerde, kütüphanelerde ve hatta uzay istasyonunda gösterildi.

Yarışmaya nasıl başvurulur

Öncelikle aşağıdaki bağlantıya tıklayarak başvuru sayfasına gidin.

Tongal hesabınıza giriş yapın (Hesabınız yoksa oluşturun). Başvuru formunu doldurduktan sonra filminizi yükleyin.