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    NASA'nın Ay görevi için yeni tarih belli oldu

    NASA, daha önce iki kez iptal edilen büyük fırlatma için yeni tarihi açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:44
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    NASA'nın Ay görevi için yeni tarih belli oldu

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

    NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 29 Ağustos'ta fırlatılacaktı. Ancak roketin dört dev motorundan bir tanesinde sorun tespit edildi ve görev ertelendi.

    Ardından NASA, 3 Eylül'de roketi bir kez daha fırlatmak istedi, fakat aynı sorun nedeniyle görev bir kez daha ertelendi.

    Yeni tarih belirlendi

    NASA mühendisleri, yakıt sızıntısına neden olan contanın değiştirildiğini ve sorunun çözüldüğünü açıkladı.

    Eğer her şey yolunda giderse, fırlatma 27 Eylül tarihinde yeniden yapılacak. NASA, karşılaşılabilecek sorunlara karşı 2 Ekim tarihini de yedek olarak belirledi.

    NASA nın Ay görevi için yeni tarih belli oldu #1

    Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.

    SLS

    SLS


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