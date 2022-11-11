NASA'nın Ay görevi, roketteki sorunlar nedeniyle tamamen iptal edilebilir

2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, ertelemeler yüzünden tamamen sonlanabilir.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk fırlatma görevi yine ertelendi

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketini, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden daha önce iki kez fırlatılmaya çalıştı. Ancak roketin motorunda yer alan yakıt sorunu, fırlatmanın ertelenmesine neden oldu.

NASA, haftalarca süren teknik aksilikler ve kötü hava koşullarından sonra dev SLS roketini önümüzdeki günlerde fırlatmayı planlıyordu.

Şimdi ise NASA, birkaç gün içinde Florida’nın kıyı şeridine vurması beklenen Nicole Kasırgası'ndan dolayı roketin kalkışını haftaya çarşambaya ertelediğini açıkladı.

Ertelemeler NASA'yı zora sokuyor

NASA, fırlatma için bir erteleme kararı daha alırsa sahip olduğu roketin itici motoru kullanılamaz hâle gelecek.

Artemis I'in yörüngeye fırlatılmasında önemli rol oynayacak itici motordaki birkaç bileşenin son kullanma tarihi önümüzdeki ayı işaret ediyor.

Bu parçalardan bir tanesi 9 Aralık 2022'den sonra işlevini yitirecek. Diğer parça ise 14 Aralık 2022 tarihinden sonra kullanılamaz hâle gelecek.

Diğer yandan Artemis I görevinin aylar önce tamamlanması gerekiyordu ancak bazı öngörülemeyen teknik problemler bu projeyi geciktirdi.

Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.