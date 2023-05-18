NASA'nın Ay'a fırlattığı araç başarısız oldu

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yılın sonlarına doğru "Lunar Flashlight" ismini verdiği bir uzay aracını Ay'a gönderdi.
Ay'ın Güney Kutbu'nda buz aramakla görevlendirilen uzay aracı, ne yazık ki amacına ulaşamadı.
NASA, görevi sonlandırıyor
Lunar Flashlight görevindeki itiş sorunlarını çözemeyen NASA, küçük su arama uydusundan vazgeçerek görevi resmen sonlandırma kararı aldı.
NASA tarafından yapılan açıklamada, aracın Dünya - Ay sisteminde kalmak için manevraları tamamlayamaması nedeniyle Lunar Flashlight görevinin sona erdiği duyuruldu.
Yeniden rota hesaplamaları yapan bilim insanları, uzay aracının Dünya'ya doğru gelmesini sağladı.
Tahminlere göre, uzay aracı günün ilerleyen saatlerinde Dünya yörüngesine giriş yapacak.
NASA, yapılacak incelemelerden sonra Lunar Flashlight'ı Güneş'e doğru gönderecek.