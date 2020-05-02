NASA'nın Ay'a insan göndermek için anlaştığı şirketler

NASA, Ay'a insanlı görev misyonu için SpaceX, Blue Origin ve Dynetics uzay şirketleri ile anlaştığını duyurdu.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. Ancak şirket, bu büyük görevi gerçekleştirmek için bazı şirketlerden de yardım alacak.

SpaceX, Blue Origin ve Dynetics uzay şirketleri bu zorlu görevde NASA'ya yardım edecek.

Bir sonraki insanlı görevde, robot teknolojilerindeki sıçramalar ile NASA'nın iniş sistemlerini tasarlamak ve geliştirmek için üç şirket, birlikte çalışma planı oluşturacak.

TÜM ÇABALAR AY'A İNİŞ İÇİN

Geçtiğimiz yıl Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Blue Origin'in Ay'a iniş sistemi Blue Moon'un tasarımını tanıtmıştı.

Gelecek ay NASA için ilk insanlı görevini başlatacak olan SpaceX, mürettebatı ve 100 metrik tona kadar kargoyu Ay'a göndermek için Starship iniş sistemini geliştirecek.

Dynetics ise insan iniş sistemini geliştirmek için 25 ortaktan oluşan bir ekibi yönetecek