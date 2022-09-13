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    NASA'nın Ay'a yolladığı uzay aracı güvenli modda sıkıştı

    NASA'nın Artemis Ay görevlerinde önemli rol oynayacak CAPSTONE adlı uydusu, güvenli modda sıkışıp kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 14:58
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    NASA'nın Ay'a yolladığı uzay aracı güvenli modda sıkıştı

    NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu proje için artık son hazırlıklar yapılıyor.

    NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

    NASA'nın Artemis Projesi'nde yer alacak uzay aracı CAPSTONE, birkaç ay önce fırlatılmıştı.

    Mikrodalga fırın büyüklüğündeki uzay aracı CAPSTONE, Dünya alçak yörüngesini aştıktan sonra NASA ekibiyle olan iletişimini kaybetmiş, ardından yeniden iletişim sağlanmıştı.

    Güvenli modda sıkıştı

    NASA'nın Artemis Ay görevlerinde önemli rol oynayacak Otonom Konumlandırma Sistemi Teknolojisi İşlemleri ve Navigasyon Deneyi (CAPSTONE) adlı uydu güvenli modda sıkışıp kaldı.

    Uzay ajansının 28 Haziran'da fırlattığı uydu, gelecekte Ay yörüngesinde uzay istasyonu kurulabilmesi için veri topluyordu.

    nasa uzay

    8 Eylül'de bir yörünge düzeltme manevrası sırasında güvenli moda giren uydu, henüz düzelmedi.

    NASA'nın finansal desteğiyle uyduyu geliştiren uzay firması Advanced Space'in açıklamasında, "Görev operasyon ekibi araçla temas halinde ve sorunu çözmek için çalışıyor." ifadeleri yer aldı.

    CAPSTONE'un Ay yörüngesinde kütleçekim kuvveti açısından kararlı bir noktaya yerleşmesi hedefleniyor.

    NASA, gelecekte kuracağı uzay istasyonunu da bu noktaya konuşlandırmayı planlıyor.

    CAPSTONE, bu bölgeyle ilgili teorik modelleri doğrulamak için bir keşif aracı olarak hizmet ediyor.


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