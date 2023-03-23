NASA'nın Ay'da su arayacak aracı yapım aşamasında NASA, astronotlardan önce Ay'a inecek ve su izlerini arayacak aracının yapımına başladı.

Haber Merkezi

Güneş sistemi içerisindeki beşinci büyük doğal uydu olan Ay, Dünya'dan 384 bin kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Günümüzde uzay şirketleri ise, Ay'ı daha yakından incelemek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan en önemlilerini ise, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) yürütüyor.

NASA'nın üzerinde çalıştığı VIPER isimli uzay aracı, Ay’da su aramak için 2024 yılında Nobile isimli kratere iniş yapacak.

VIPER’ın, Nobile yakınlarına inişinden itibaren 100 gün süreyle bölgede keşif çalışması yapacağı belirtiliyor.

NASA, aracın yapımına başladı

NASA, astronotlardan önce Ay'a inecek ve su izlerini arayacak aracının yapımına başladığını duyurdu.

VIPER’ın yapımı tamamlandıktan sonra ise aracın kabiliyetlerini sınayacak zorlu testler başlayacak. Bu testler aracın hem performansını hem de operasyonel yeteneklerini ortaya koyacak.

433 milyon dolar değerindeki VIPER, eğer görevini başarıyla tamamlayıp kraterde su bulabilirse, bu astronotların gelecekteki görevleri için de oldukça önemli olacak.

Bilim insanları; tespit edilecek suyu hava soluma sistemlerinde ve roket yakıtlarında kullanmak istiyor.

NASA açıklamasında, gönderilecek olan golf arabası büyüklüğündeki "Buhar Araştırma Kutup Keşif Gezgini" (VIPER) adlı robotik aracın, Ay'da birkaç kilometre yol yaparak, ekipmanları ile çeşitli toprak kalıntıları üzerinde 1 metreye varan kazılar yapacağı belirtildi.