NASA'nın Curiosity Mars aracından yeni selfie

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity, "haberim yokmuş gibi çek" akımına ayak uydurdu ve Dünya'ya selfie fotoğrafı gönderdi.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

SELFIE AKIMINA UYDU

NASA'nın Mars'taki uzay aracı Curiosity, "haberim yokmuş gibi çek" akımına ayak uydurdu.

22 Ağustos'ta çekilen selfie görüntüsü, gezginin robotik kolunun ucundaki Mars Hand Lens Imager kamerasıyla elde edildi.

Curiosity'nin ağzından paylaşılan tweette, "Haberim yokmuş gibi çek akımının Dünya'da son derece popüler olduğunu duydum. Doğru yapmış mıyım?" ifadeleri kullanıldı.





Curiosty ekibi, ayrıca fotoğraf çekilirken aracın üzerindeki bütün LED ışıkların kapalı olduğunu ve etraftaki ışığın sadece Güneş'ten kaynaklandığını bildirdi.

Curiosity, Eylül 2014'te Gale Krateri'nin merkezinden yükselen Mont Mercou'nun eteklerine ulaşmıştı.

Mars gezgini, o zamandan beri söz konusu dağa tırmanıyor ve katmanlı kaya birikintilerini inceliyor.

Gezginci robot, 9 yıldır devam eden keşif faaliyetinde kızıl gezegenin geçmişte mikrobiyolojik canlı yaşamına ev sahipliği yapmış olabileceğine dair çok sayıda kanıt topladı.