NASA'nın DART uzay aracı, çarpacağı göktaşını görüntüledi

NASA'nın milyar dolarlık göktaşı yönünü değiştirme deneyinde kullandığı DART uzay aracı, çarpacağı göktaşına yaklaşıyor.

ABD merkezli uzay ajansı NASA, gelecekte Dünya'ya tehdit oluşturması muhtemel uzay cisimlerine önlem almak amacıyla zorlu bir görevi yerine getirmeye hazırlanıyor.

NASA’nın Double Asteroid Redirection Test (DART) olarak adlandırdığı yeni uzay görevi, 500 kilogramlık bir uzay aracını Didymos olarak adlandırılan bir göktaşına çarptıracak.

26 Eylül'de göktaşına çarpacak

Geçen yıl kasım ayında uzaya fırlatılan DART aracı, 26 Eylül'de göktaşına çarpacak ve yörüngesini değiştirmeye çalışacak.

Uzay aracının, göktaşının yolunu değiştirmek için saatte 23 bin kilometre hızla belirlenen cisme çarpması planlanıyor.

Çarpacağı göktaşını görüntüledi

DART'ın Didymos Keşif ve Asteroid Kamerası (DRACO) tarafından temmuz ayında çekilen ve NASA tarafından bu hafta yayınlanan görüntü, uzay aracının hedefi olan Didymos'u gösteriyor. Söz konusu göktaşı, şu anda DART'tan yaklaşık 1 milyon 609 bin km uzakta bulunuyor.

Didymos isimli göktaşı, Dünya için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak NASA, gelecekte Dünya'yı tehlikeli cisimlerden koruyabilmek için göktaşının yolunu değiştirip değiştiremeyeceğini öğrenmek istiyor.

NASA, çarpışmadan elde edilen verilerin, bilim insanlarının bir laboratuvarda mini etkiler yaratmasına ve bu sonuçlara dayalı olarak karmaşık bilgisayar modelleri oluşturmasına yardımcı olacağını söylüyor.