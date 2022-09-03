NASA'nın ertelenen Ay görevi bugün başlıyor

2025 yılında astronotların Ay'a ayak basması hedeflenen Artemis programının ilk görevi, bugün fırlatılacak SLS roketiyle başlayacak.

NASA, Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor.

Bu zorlu görevde SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli devasa roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

İlk fırlatma görevi başarısız olmuştu

NASA, provalarını tamamladığı SLS roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 29 Ağustos'ta fırlatılacaktı. Ancak roketin dört dev motorundan bir tanesinde sorun tespit edildi ve görev ertelendi.

İkinci fırlatma girişimi bugün yapılacak

Gözler bir kez daha ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'ya çevrildi. NASA'nın motor arızası nedeniyle gerçekleşemeyen Ay yolculuğunda ikinci girişimin bugün yapılması bekleniyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, havanın fırlatma görevi için uygun olduğu belirtildi. Eğer her şey yolunda giderse, dev SLS roketi bu akşam TSİ 21:17'de fırlatılacak.

Artemis programının ilk ayağı olacak olan görev kapsamında NASA, bugüne kadarki en güçlü fırlatıcı roket sistemi olan SLS roketini ve astronotların içinde bulunacağı Orion uzay aracını kullanacak. Ancak SLS roketi, yalnızca keşif amaçlı olacağı için astronotsuz görev yapacak.