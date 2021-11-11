NASA'nın Güneş'e giden uzay aracı tehlike altında

NASA'nın Güneş'i yakından incelemek için fırlattığı uzay aracı Parker Solar Probe; toz, gaz ve plazma bombardımanına maruz kalıyor.

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çımıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

24 TUR ATACAK

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Paker aracı, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.

BOMBARDIMANA TUTULDU

Colorado ve Johns Hopkins üniversitesilerinden bilim insanları, Güneş'e giderek yaklaşan uzay aracının karşılaştığı tehlikelere değindi.

Açıklamaya gör,e Güneş'in etrafında son derece hızlı dönen uzay aracı, yıldızın yörüngesindeki uzay tozuyla sürekli çarpışıyor. Tanecikler aracın metalik gövdesine çarptıkça ısınıyor, iyonlaşıyor ve plazma haline geliyor.

Bu tozların Parker Solar Probe'a yanlış bir açıyla çarpması, uzay aracının ısı kalkanını kontrol etmesini engelleyerek, ölümcül sonuçlar doğurabilir.

Bilim insanları, uzay aracının şimdiye dek bu parçacıklara karşı dayanıklı inşa edildiğini kanıtladığını ve uzay tozu sayesinde benzersiz gözlemler yaptığını söylüyor.

Uzay aracının, 21 Kasım'da Güneş'e şimdiye dek ulaştığı en yakın mesafeden bakması bekleniyor. Araç bu noktaya ulaştığında saniyede 163 kilometre hızla hareket ediyor olacak. Ayrıca Güneş yüzeyine 8,5 milyon kilometre kadar yaklaşacak.