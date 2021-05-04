NASA'nın Güneş'e gönderdiği araç hız rekoru kırdı

NASA'nın Güneş'i incelemek için gönderdiği Parker Güneş Sondası, saatte 532 bin kilometre yol giderek yeni bir hız rekoruna imza attı.

NASA’nın Parker Güneş Sondası veya diğer adıyla Parker Solar Probe, 12 Ağustos 2018 tarihinde ABD'den fırlatılarak Güneş'e doğru yola çıkmıştı.

1371 derecelik sıcaklığa dayanabilecek malzemelerle tasarlanan uzay aracı, süpersonik parçacıklar ve güçlü radyasyondan da etkilenmeyecek şekilde geliştirildi.

KENDİ HIZ REKORUNU KIRDI

Parker sondası, yeni bir hız rekoruna imza attı. Araç, saatte 532 bin kilometre hıza ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. 29 Nisan'da kayıtlara geçen bu hız, ışık hızının on binde birine denk geliyor.

Parker'ı geliştiren mühendisler, ileride aracın saate 692 bin kilometre hıza kadar çıkabileceğini düşünüyor.

Güneş aracı, aynı zamanda Güneş'e en yakın insan yapımı nesne rekorunu da elinde bulunduruyor.

TOPLAMDA 24 TUR ATACAK

Bugüne dek Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı nesne olan Parker aracı, 7 yıllık keşif yolculuğunda Güneş yörüngesinde 24 tur atacak.

Her turda Güneş'e daha yakın bir yörünge güzergahı izleyen uydu, 2025'teki tamamlayacağı son turunda Güneş'e 6 milyon kilometre yaklaşacak.