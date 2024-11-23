NASA'nın Güneş'e gönderdiği araç, uzun zamandır çözülemeyen gizemleri çözüyor

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Parker Solar Probe, 6 Kasım'da Venüs'ün yanından geçerek Güneş'e doğru yolculuğuna devam etti.

Bu yakın geçiş, uzay aracının yörüngesini değiştirmek ve Güneş'e daha da yaklaşmasını sağlamak için gerçekleştirildi.

Parker, son yakın geçişinde Güneş yüzeyine sadece 6 milyon km uzaklıktaydı. Bu, Güneş'in yarıçapının dokuz katından daha az bir mesafe.

En yakın yaklaşma anında Parker, saatte yaklaşık 700.000 km/s hızla hareket ediyordu. Bu, onu insanların tasarladığı en hızlı nesne yapıyor.

GÜNEŞ'İN KORONASI NEDEN BU KADAR SICAK

Parker Solar Probe görevinin temel amacı, Güneş'in koronasının gizemlerini çözmek. Korona, Güneş'in dış atmosferidir ve Güneş'in görünür yüzeyinden (fotosfer) çok daha sıcaktır.

Fotosferin sıcaklığı birkaç bin Kelvin iken, koronanın sıcaklığı milyonlarca Kelvin'e ulaşabiliyor.

Bu durum, bir ampulün dokunulduğunda sıcak olması, ancak etrafındaki havanın bin kat daha sıcak olması gibi bir paradoks yaratıyor.

Normal ısı transferi süreçleriyle koronanın bu kadar sıcak olması mümkün değil. Çünkü bu, termodinamiğin ikinci yasasını ihlal ederdi.

Bilim insanları, koronanın ısınmasında manyetik alanların önemli bir rol oynadığını düşünüyor. Parker Solar Probe, bu manyetik alanları ve etkilerini incelemek için tasarlandı.

VİRAJLAR VE KORONANIN ISINMASI

Parker, Güneş'in manyetik alan enerjisinin "virajlar" adı verilen garip dalgalarının koronanın ısınmasında kritik bir rol oynadığını keşfetti.

Güneş'in fotosferinde, plazma sütunları sürekli olarak yüzeye doğru yükselip alçalır. Bu hareketlilik, yoğun manyetik enerji bölgeleri oluşturur.

Bu bölgelerde, bazı manyetik alan çizgileri Güneş'ten uzağa doğru uzanırken, diğerleri dev bir at nalı şeklinde yüzeye geri döner.

Bu iki tür manyetik alan birbirine çarptığında, hatlar birbirinden ayrılabilir ve tekrar birleşebilir. Bu da, alan hatlarında dev bir S şeklinde kıvrım oluşmasına neden olur.

Viraj olarak bilinen bu kıvrım, Güneş'ten uzaklaşır ve koronanın derinliklerine doğru ilerler.

Sonunda, viraj çözülür ve enerjisini korona plazmasına aktarır. Bu enerji transferi, koronanın milyonlarca Kelvin dereceye kadar ısınmasına neden olur.

UZAY HAVASI TAHMİNLERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Parker Solar Probe'un yaptığı bu keşif, Güneş'in koronasının neden bu kadar sıcak olduğu gizemini çözmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda, uzay havası olaylarını daha iyi anlamamızı ve tahmin etmemizi sağlayabilir.

Uzay havası, uydular, insan uzay uçuşları ve elektrik şebekeleri üzerinde önemli etkilere sahip olabilir.

Manyetik alanların Güneş'in farklı bölgelerindeki rolünü anlamak, uzay havası tahminleri ve önlemleri için kritik öneme sahip.

Parker Solar Probe, Güneş'in sırlarını çözmeye devam ediyor ve bize Güneş hakkında daha önce hiç olmadığı kadar bilgi sağlıyor.

Bu bilgiler, Güneş'i ve uzay havasını daha iyi anlamamızı ve gelecekteki uzay görevlerini daha güvenli hale getirmemizi sağlayacak.