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    NASA'nın insanları Ay'a götürecek roketi testleri geçemedi

    NASA'nın yeniden Ay'a ayak basmasına yardımcı olacak SLS roketi, bazı testleri tamamlayamadı. Bu nedenle gelecekteki uzay programları gecikebilir.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 15:56
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    NASA'nın insanları Ay'a götürecek roketi testleri geçemedi

    NASA, Artemis görevi kapsamında 2024 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapıyor. Şirket, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.

    NASA'nın Artemis 1 görevi için geliştirdiği SLS roketi ve Orion Uzay Aracı, geçtiğimiz günlerde Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştırılmıştı.

    Bazı testleri geçemedi

    NASA, Ay görevi için tasarladığı ve şimdiye kadar geliştirilen en güçlü roket olarak nitelendirilen SLS roketinin kritik yakıt doldurma testini tamamlayamadı.

    Birçok kez teste tabi tutulan roket, bunlardan hiçbirini tamamlayamayınca yeniden montaj binasına taşınacak.

    sls

    Öte yandan NASA tarafından yapılan açıklamada, bu kararın uzay programında ne gibi bir gecikme oluşturacağı hakkında bilgi verilmedi.

    SLS roketini hazırlamak ve montaj binasına geri göndermek yaklaşık 1 hafta sürecek. NASA, mayıs ayının neredeyse tamamında roketteki sorunları gidermek için çalışacak.

    SLS

    sls


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