NASA'nın InSight aracı Mars'taki en şiddetli depremi kaydetti

NASA'nın InSight aracı, şimdiye kadar meydana gelen en şiddetli Mars depremlerinden üçünü tespit etmeyi başardı.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, Mars'ta 25 Ağustos'ta 4,2 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem kaydetti.

90 DAKİKALIK BİR DEPREM DAHA

NASA yetkilileri, uzay aracının 18 Eylül'de yaklaşık 90 dakika süren 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha tespit ettiğini söyledi.

InSight tarafından 2019'da kaydedilen önceki rekor 3,7 büyüklüğündeydi ve son depremden yaklaşık beş kat daha zayıftı.

Araştırmacılar, InSight’ta yer alan sismografların bugüne kadar yüzlerce Mars depremini kaydettiğini ve aracın Mars'taki yer altı faaliyetlerini anlamada önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

InSight ekibi, son sarsıntıların analizi sayesinde Mars çekirdeğinin ayrıntılı bir haritasını çıkarmayı başardı. Uzay aracının bulguları, Mars'ın beklenmedik şekilde büyük bir çekirdeğe ve ince bir kabuğa sahip olduğunu gösterdi.

ŞU ANDA TAM KAPASİTEDE ÇALIŞMIYOR

NASA'nın Mars'taki uzay aracı, güneş panellerinin tozla kaplanması nedeniyle enerji toplayamıyor. Nisanda acil durum moduna alınan InSight, yalnızca sensörler yardımıyla veri elde edebiliyor.

InSight görevinin baş araştırmacısı Bruce Banerdt, saatte yaklaşık 5 bin watt enerji üretebilen uzay aracının, şu anda saatte 700 watt'lık enerjiden yararlanabildiğini dile getirdi.

Uzay aracının yüzde 80'inin tozla kaplandığını aktaran Banerdt, "2022'nin ilk çeyreğinde işler durma noktasına gelebilir." dedi.

NASA'nın diğer uzay araçlarını indirdiği kraterlerin aksine, InSight'ın iniş yaptığı Elysium Planitia'da tozları süpüren güçlü rüzgarlar yok.

Bu nedenle aracın güneş panellerini kaplayan tozlar, rüzgarlar tarafından dağıtılamıyor.

NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği InSight, bir mucize olmazsa gelecek yıl tamamen kapatılacak.