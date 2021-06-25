NASA'nın InSight Mars aracı yolun sonuna geldi

Güneş panellerinin tozla kaplanması nedeniyle kullanılamaz hale gelen InSight aracı, gelecek yıl tamamen kullanılamaz hale gelebilir.

NASA'nın Mars'a gönderdiği InSight uzay aracı, 2018 yılının sonlarına doğru kızıl gezegene başarılı bir şekilde inmişti.

Mars'taki sismik faaliyetleri tespit etmek için başarılı bir şekilde sismometresini yüzeye indiren ve ardından sondaj yapmak için delme çalışmalarına başlayan uzay aracı, bir türlü istenilen görevleri gerçekleştiremedi.

Mars'ta görevi boyunca pek çok denemesi başarısızlık ile sonuçlanan araç, yüzeyin zorlu koşullarıyla mücadele etme konusunda yetersiz kaldı.

INSIGHT YOLUN SONUNA GELDİ

NASA'nın Mars'taki uzay aracı, güneş panellerinin tozla kaplanması nedeniyle enerji toplayamıyor. Nisanda acil durum moduna alınan InSight'tan gelen yeni haberler de pek iç açıcı değil.

InSight görevinin baş araştırmacısı Bruce Banerdt, saatte yaklaşık 5 bin watt enerji üretebilen uzay aracının, şu anda saatte 700 watt'lık enerjiden yararlanabildiğini dile getirdi.

YÜZDE 80'İ TOZLA KAPLI

Uzay aracının yüzde 80'inin tozla kaplandığını aktaran Banerdt, "2022'nin ilk çeyreğinde işler durma noktasına gelebilir." dedi.

NASA'nın diğer uzay araçlarını indirdiği kraterlerin aksine, InSight'ın iniş yaptığı Elysium Planitia'da tozları süpüren güçlü rüzgarlar yok.

Bu nedenle aracın güneş panellerini kaplayan tozlar, rüzgarlar tarafından dağıtılamıyor.

NASA'nın 850 milyon dolarlık maliyetle geliştirdiği InSight, bir mucize olmazsa gelecek yıl tamamen kapatılacak.



