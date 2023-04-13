NASA'nın Juno aracı, Jüpiter'i 50 kez turladı NASA, Juno uzay aracının 2016'da Jüpiter'e ulaşmasından itibaren, dev gezegenin yörüngesinde 50 turluk dönüşünü tamamladığını duyurdu.

ensonhaber.com

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor. Bilim insanları ise bu gezegeni yakından incelemeye devam ediyor.

NASA'nın 2011 yılında fırlattığı Juno uzay aracı, Jüpiter'in etrafında dönerek gezegen hakkında çeşitli bilgileri Dünya'ya gönderiyor.

Jüpiter'in çevresinde 50 tur attı

NASA, Juno uzay aracının 2016'da Jüpiter'e ulaşmasından itibaren, dev gezegenin yörüngesinde 50 turluk dönüşünü tamamladığını duyurdu.

NASA'nın verdiği bilgilere göre uzay aracı, şu ana kadar Dünya'ya büyük miktarda veri gönderdi.

NASA'ya göre Juno misyonu, gaz devinin yer çekimsel ve manyetik alanlarını, dev manyetosferini, yoğun aurorasını araştırmayı ve Jüpiter'in renkli atmosferini oluşturan dönen bulutları incelemeyi, böylelikle Jüpiter'in nasıl oluşup evrildiğini öğrenmeyi amaçlıyor.