NASA'nın Jüpiter uzay aracı 16 Ekim'de fırlatılacak

NASA, Jüpiter’in çevresinde yer alan asteroidleri incelemek için 16 Ekim Cumartesi günü yeni bir uzay aracı fırlatma hazırlığı yapıyor.

Güneş'e olan uzaklığı bakımından beşinci sırada yer alan ve Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, büyük ölçüde hidrojen ve helyum gazlarından oluşuyor.

NASA, Jüpiter’in çevresinde yer alan asteroidleri incelemek için 16 Ekim Cumartesi günü yeni bir uzay aracı fırlatacak.

12 YIL GÖREV YAPACAK

12 yıl boyunca gezegenin yörüngesinde çeşitli görevlere imza atacak Lucy isimli uzay aracı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Atlas V roketi ile fırlatılacak.

TSİ 12.30'da başlayacak fırlatma, NASA’nın internet sitesinden, sosyal medya kanallarından ve Space.com üzerinden canlı yayınlanacak.

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracının Mars ve Jüpiter arasında kalan Ana Kuşak’ta yer alan bir göktaşının ve Truva kuşağında yer alan 7 göktaşının yakınından geçeceği belirtildi. Öte yandan Lucy, bu bölgedeki göktaşlarını ziyaret eden ilk uzay aracı olacak.

NASA yetkilileri, uzay aracının toplayacağı verilerin Güneş sisteminin oluşumuna dair önemli bilgiler sağlayacağını umuyor.

Görev ekibine liderlik eden Harold Levison, "Bu asteroitler, dev gezegenlerin nasıl oluştuğunu ve Güneş Sistemi’nin nasıl geliştiğini anlamamızı sağlayacak." dedi.