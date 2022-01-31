NASA'nın kar fırtınalarıyla savaşan uçakları: ER-2 ve P-3 Orion

NASA, hava durumu konusunda daha fazla bilgi elde etmek için uçakları pilotlarla birlikte kar fırtınalarının içine sokuyor.

Kar fırtınaları, karmaşık hava olaylarıdır. Onları gerçekten anlamak ve ne zaman geleceklerini tahmin etmek, derinlemesine araştırma ve birçok bilimsel araç gerektirir.

NASA, daha önce geliştirdiği süpersonik uçaklarla tanınsa da kar fırtınalarının içine kadar girebilen başka uçaklar üzerinde de çalışıyor.

NASA, Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde yürütülen "Atlantik Kıyılarını Tehdit Eden Fırtınalar için Mikrofizik ve Yağış Araştırması" (IMPACTS) misyonu kapsamında, bu tür uçakları tercih ediyor.

NASA'nın, pilotları tehlikeye atmak yerine neden uydulardan faydalanmadığını merak ediyor olabilirsiniz.

UYDULAR YETERLİ VERİ SAĞLAMIYOR

NASA ve ortaklarının, gerçekten de yörüngede uzaydan gelen yağışları ölçebilen birkaç uydusu var. Goddard'daki IMPACTS baş araştırmacılarından biri olan Gerry Heymsfield, "Ancak bu uydular, gerçek kar taneleri ve bulutların içinde nerede olduklarına dair bilgi vermiyor." dedi.

Uyduların yetersiz kalması nedeniyle IMPACTS görevi, bilimsel araçlarla donatılmış iki uçak kullanıyor.

Bu uçaklardan biri olan ER-2; uydulardakine benzer, ancak daha yüksek uzaysal çözünürlüğe, ek ölçüm yeteneklerine ve daha sık örneklemeye sahip araçlarla donatıldı.

P-3 Orion isimli ikinci uçak ise kanatlarından sarkan sondalara sahiptir. Bu sondalar; yağış parçacıklarının boyutunu, şeklini ve dağılımını ölçebiliyor.

Bu sayede bilim insanları, bulutlardaki kar parçacıklarının boyutunu, şeklini, sıcaklığını ve su buharı miktarını tespit edebiliyor.