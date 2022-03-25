NASA'nın Mars aracı Curiosity, yeni bir fotoğraf gönderdi

NASA'nın Mars'taki uzay araçlarından Curiosity, kızıl gezegende bir timsahın sırtını andıran taşlık bir araziye ulaştı.

NASA'nın Mars Bilim Laboratuvarı (MSL) misyonunun bir parçası olarak, Mars'taki Gale kraterinde keşifte bulunan otomobil büyüklüğündeki keşif aracı Curiosity, 2012 yılından beri kızıl gezegende görev yapıyor.

Keşif aracının görevleri arasında Mars iklimini ve jeolojisini incelemek, Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını ve su barınabilirliğini araştırmak, gezegen yerleşimine ve ileri zamanlarda insansı keşiflerin mümkün olup olmadığını araştırmak yer alıyor.

TAŞLIK ARAZİDEN FOTOĞRAF GELDİ

NASA'nın Mars'taki uzay araçlarından Curiosity, kızıl gezegende bir timsahın sırtını andıran taşlık bir araziden fotoğraf gönderdi.

NASA ekibinin "timsah sırtı arazisi" diye nitelediği taşlık bir bölgede 21 Mart'ta çekilen fotoğraf, Mars iklimini anlamada oldukça önem arz ediyor.

Mars jeolojik açıdan sakin ve sessiz bir gezegen gibi görünse de rüzgar ve toz hareketlilikleri manzarayı şekillendirmeyi sürdürüyor. Uzay aracı, şu anda Greenheugh adı verilen bir alanın tepesinde araştırma yapıyor.

Uzay aracı, Mart 2020'de bir tepenin zirvesindeki "Greenheugh Pediment" isimli kaya tabakasının üzerine çıkarak en dik arazi tırmanışı rekorunu kırmıştı.