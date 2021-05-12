NASA'nın Mars aracı Perseverance asıl görevine başladı

NASA'nın Mars yüzeyine indirdiği aracı Perseverance, asıl görevi olan Jezero Krateri'ni araştırmaya başladı. Buradan toplanan örneklerin, gelecekte Dünya'ya getirilmesi planlanıyor.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de geçtiğimiz günlerde yüzeye indirmişti.

Perseverance, şimdiye kadar helikopterin Dünya'yla iletişimini sağlamak ve tarihi uçuşlarını kayıt altına almakla ilgileniyordu.

ASIL GÖREVİNE BAŞLIYOR

Bu görevlerin de tamamlanmasının ardından araç, Mars'taki asıl büyük görevine odaklanacak: Eskiden bir göle ev sahipliği yaptığı düşünülen Jezero Krateri'ni araştırmak.

Perseverance, üzerindeki bilimsel ekipmanların yardımıyla krater tabanındaki kayalara odaklanacak.

Bu kayaların incelenmesiyle ortaya çıkacak bilgiler; kraterdeki gölün ne zaman oluştuğuna, ne zaman kuruduğuna ve hangi yaşta olduklarına dair zaman çizelgesi çıkarılmasını sağlayacak.

Perseverance'ın buradan topladığı ve gelecekteki başka bir görevde Dünya'ya gönderilecek kaya örneklerinde, eskiden yaşamış olabilecek mikroskobik canlıların fosilleri bulunabilir.

Perseverance'ın bulguları, aynı zamanda gezegenin jeolojisini ve geçmişte Mars ikliminin nasıl olduğunu da ortaya koyacak.

Böylece gelecekte Mars'a gidecek astronotlar, gezegen hakkında önceden hazırlık yapabilecek.





ARAÇTAKİ KAMERALAR DEVREYE GİRDİ

Perseverance aracının robotik kolunun ucundaki WATSON adlı kamera, bu kayaların ayrıntılı fotoğraflarını çekiyor. Mastcam-Z adlı görüntüleme sistemini oluşturan bir çift kamera da araziyi inceliyor.

Ayrıca SuperCam isimli lazer cihazı, kimyasal bileşimlerini tespit etmek için bazı kayaları parçalıyor.

Toplanan örneklerin, gelecekte NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı'yla ortaklaşa fırlatacağı bir uzay aracına teslim edilmesi ve Dünya'ya getirilmesi planlanıyor.