NASA'nın Mars helikopteri 50. uçuşunu tamamladı NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Mars helikopteri Ingenuity, kızıl gezegende 50. uçuşunu gerçekleştirdi.

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NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti. Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de daha sonra yüzeye yerleştirmişti.

Helikopterin ilk uçuşunu geçen yıl nisan ayında gerçekleştiren NASA, o tarihten bu yana hava aracını birçok kez yerden kaldırdı.

50. uçuşunu yaptı

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, NASA'nın Mars helikopteri, kızıl gezegende 50. uçuşunu gerçekleştirdi ve 322,2 metreyi 145,7 saniyede kat etti.

NASA, helikopterin 800 metre genişliğindeki "Belva Krateri" yakınına inmeden önce 18 metrelik yeni bir irtifa rekoru kırdığını da söyledi.

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçmişti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.