NASA'nın Mars yolculuğuyla ilgili detaylar belli oldu

NASA'nın Mars yolculuğuyla ilgili detaylar belli oldu

NASA, insanlı uzay araştırmaları hedeflerine dair yeni bir açıklama yaparak mürettebatlı Mars seyahatinin ayrıntılarını paylaştı.

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor. NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Yeni detaylar belli oldu

NASA'dan gelen yeni bir açıklamada, mürettebatlı Mars seyahatlerinin ayrıntıları netleştirildi. Açıklanan ayrıntılara göre, uzay ajansı ilk etapta astronotların Mars’ta 30 gün kalmasını planlıyor.

Bu bir aylık süre içinde astronotları kızıl gezegene taşıyan uzay aracının, aynı zamanda mürettebata yaşam olarak hizmet etmesi planlanıyor.

Mevcut teknolojiyle Mars'a insansız uzay yolculuğu en az 7 ay sürüyor. İnsanlı yolculukta bu süre 9 aya kadar çıkabilir.

Bu da Mars'a gidecek astronotların Dünya'yla bağını önemli ölçüde zayıf olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle astronotlara yaşam alanı sunacak uzay aracının tasarımı büyük önem kazanıyor.

İki astronot yörüngede kalacak

NASA'nın açıklamasına göre, 4 kişilik mürettebattan iki astronot Mars'ın yörüngesine yerleşecek bir uzay aracında kalacak. Diğer iki astronot ise 25 ton ağırlığındaki bir iniş aracıyla gezegen yüzeyine inecek.

Görev ertelenmişti

Asıl hedefi 2024 yılında aya insanlı iniş gerçekleştirmek olan Artemis görevi, finansal zorluklar nedeniyle 2025 yılına ertelendi.

NASA yöneticisi Bill Nelson, gereken kapsamlı maliyetleri karşılanmasına yeterli fon ayırmadıklarını söylemiş ve suçu Kongre'ye atmıştı.

Öte yandan, NASA’nın iniş sistemi geliştirmek için Blue Origin yerine Elon Musk’ın SpaceX şirketini seçmesi, Jeff Bezos'un NASA'ya dava açmasına neden olmuştu. Dava süreci de Artemis programını geciktiren etkenler arasında yer alıyor.